Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Jueves 28 de octubre de 2021, p. 31

Chihuahua, Chih., Durante su quinquenio, el panista Javier Corral Jurado dejó de pagar a la Universidad Autónoma de Chihuahua 600 millones de pesos obtenidos del llamado impuesto universitario, que se cobra a los automovilistas por tenencia, acusó la nueva gobernadora, también panista, María Eugenia Campos Galván. Agregó que el despacho del ahora ex mandatario utilizó de forma discrecional tarjetas de crédito corporativas a nombre del gobierno del estado, entre otras 824 irregularidades detectadas en secretarías, organismos descentralizados y fideicomisos como resultado del proceso de entrega y recepción de la administración estatal.

María Eugenia Campos reveló que el despacho del gobernador es una de las áreas con más observaciones, y se investigan gastos del ex mandatario con cargo al erario por medio de tarjetas de crédito. “Por ahí alguien me contó que tenían tarjetas de crédito corporativas, pero no me ha tocado ninguna. No sabemos cómo estaban funcionando esas tarjetas, pero deben estar ahí, muy seguramente con adeudo.

La mayoría de las irregularidades están en las secretarías de Educación y de Salud, el despacho del gobernador y la jefatura de gabinete. Se va a investigar con el debido proceso; algunas tendrán consecuencias penales; otras, administrativas , advirtió.

La gobernadora añadió que, además de la omisión en la entrega del impuesto universitario, se ejercieron como gasto corriente los subejercicios de fondos federales y los recursos del impuesto sobre nómina que estaban etiquetados para la Fundación del Empresariado Chihuahuense y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, y no fueron entregados.