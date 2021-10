Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 28 de octubre de 2021, p. a11

Sídney. El futbolista australiano Josh Cavallo reveló ayer su homosexualidad, convirtiéndose así en el primer jugador en activo del campeonato de su país (A-League) en hacerlo de manera pública y suscitando numerosos mensajes de apoyo en todo el mundo.

Soy jugador de futbol y soy gay , dijo en redes sociales Cavallo, de 21 años. Todo lo que quiero es jugar al futbol y ser tratado con igualdad .

Estaba avergonzado de que nunca podría hacer lo que amo y ser gay , reconoció. Estoy cansado de intentar actuar de la mejor forma y vivir esta doble vida. No se lo deseo a nadie .

El jugador calificó de inmenso el apoyo recibido por su club, el Adelaide United, así como el de sus compañeros de equipo y los responsables del futbol en Australia.

“La respuesta y apoyo que he recibido es inmensa. Me ha hecho pensar: ‘¿Por qué he cargado este peso yo solo por tanto tiempo?’”.

Futbolistas y ex jugadores internacionales mostraron su apoyo a Cavallo. Orgulloso de ti , le dijo en Twitter el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). Bravo , aplaudió el inglés Gary Lineker.