Asimismo, sostuvo que las empresas que acapararon el mercado fueron alejadas lo más posible de la compra, porque estaban bajo escrutinio y acciones de observancia de la función pública , pero admitió que si los insumos no llegan a las farmacias y los pacientes, estamos incumpliendo, aunque todo lo demás haya sido un camino controlado .

A mis nietos no los vacuno , atajó ante las críticas de la oposición, por la medida de sólo vacunar a menores con comorbilidades. Si los niños y adolescentes tienen una comorbilidad, adelante, pero no hay que actuar con respuestas oportunistas ni de ansiedad . Los niños, dijo, tienen un sistema inmunológico de maravilla, cómo vamos a entorpecerlo con una estructura inorgánica como es una vacuna .

Alcocer Varela, quien durante la comparencia sólo se retiró el cubre-bocas para tomar agua, pidió cal-ma a la población pues la mortalidad bajó, tan clara que no se discute , con el programa de inoculación.

Arranque ríspido

La comparecencia arrancó ríspida. El PAN le entregó una cartulina con la forma de una lápida, con la foto del funcionario y la leyenda: RIP. Dr. Jorge Alcocer Varela 1946-¿?

Martha Romo le entregó un marcador para que escribiera su epitafio. ¿Cómo quiere ser recordado? , le preguntó, en un lance definido por Morena como excesivo por contener una amenaza implícita.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, responsabilizó a los panistas de la integridad física del funcionario, quien por la tarde regresó a Acapulco, donde está su oficina.

Alcocer Varela no tomó las ofensas del panismo. No voy a defenderme, no recojo las rispideces , reviró.

Las críticas de la oposición se centraron también en el manejo de la pandemia por el subsecretario Hugo López Gatell, quien no acompañó a Varela a la comparecencia. No solo panistas, priístas y perredistas señalaron que Alcocer abdicó de su cargo como secretario de Salud y delegó en López-Gatell las decisiones centrales de la política sanitaria. El tono contra el epidemiólogo fue tal que, desde la tribuna, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, le endilgó: asesino, vamos por ti .