En su rueda de prensa, consideró que la sociedad nos obliga a autolimitarnos, porque la gente está muy informada, hay mucha conciencia ciudadana , y retomó el mensaje de Claudio X González, “cuando dice, ‘aténganse a las consecuencias los que están apoyando la transformación, porque no les va a ir bien’, palabras más, palabras menos, empiezan en las redes sociales a decirle: ‘¿Qué te pasa?, eso es autoritarismo y, si se quiere, fascismo’, y él tiene que retractarse. Claro, dice: ‘Soy demócrata’. Ando buscando al tonto que se lo crea, pero eso es otro asunto”.

De la revocación de mandato recordó, presentamos una reforma constitucional, que ojalá no la vayan a declarar inconstitucional, para que se pueda aplicar. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo pone, el pueblo quita. Yo espero que sí se llegue a 40 por ciento de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal completamente; pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral, y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, no .