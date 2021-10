En el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Intersex, también conocido como de la conciencia para la comunidad intersexual, el organismo afirmó que en particular se ven vulnerados sus derechos a la integridad personal, a la autonomía corporal, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la atención médica sin discriminación.

Ayer, por medio de un comunicado, el Conapred explicó que diseñó junto con la organización Brújula Intersexual la primera Encuesta Intersex 2020, en la que se reflejan dichas afectaciones a sus derechos, y la mayoría de los participantes reportó daños a su salud mental, como estrés, depresión y ansiedad.

Las cifras reflejan que la asignación de sexo no coincide con la identidad de género actual de 44 por ciento de las personas encuestadas.