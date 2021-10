Jessica Xantomila

Ayer concluyeron las entrevistas para la selección de los cinco expertos que formarán parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990.

El comité de selección, encabezado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación; Alicia de los Ríos, en representación de los colectivos de víctimas y sobrevivientes, y Jesús Peña Palacios, emisario adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzará ahora la fase de deliberación y la determinación sobre los seleccionados se dará a conocer este viernes.

Entre los últimos 10 entrevistados, luego de que la investigadora Leticia Carrasco Gutiérrez declinó participar, estuvieron ex funcionarios e integrantes de la ex Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), como José Sotelo Marbán, quien aseguró que lo que se conoce del informe histórico de este organismo, cuya elaboración estuvo a su cargo hace más de 15 años, es distinto al que entregó.