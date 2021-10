Lo anterior fue publicado por el ministro Zaldívar después de que López Obrador señaló no estar de acuerdo con la resolución de la Corte. Es seguir protegiendo a las minorías y desprotegiendo a quienes no tienen agarraderas. No se actuó bien , expresó el Presidente por la mañana.

Sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar mencionó en diversas publicaciones en redes sociales que la prisión preventiva es una condena sin sentencia y que el voto emitido durante la sesión de ayer es congruente con lo que he sostenido desde hace años y que esa prisión es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia .