Óscar, el mayor de sus cuatro hijos, era el más cercano y le ayudaba en las tareas del campo. Se fue por lo mismo: porque nos quedamos sin nada , cuenta. Nosotros no queríamos mandarlo, pero decidió irse (...) Se fue y no pudimos hacer nada .

Unos se fueron para el norte porque ya no tenían cómo sobrevivir aquí , lamenta al recordar que varios jóvenes partieron, sin documentos, hacia la frontera con México, situada a unos 120 kilómetros, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Lázaro Yat, indígena maya q’eqchi’ de 42 años, no olvida los días de diluvio cuando se desbordaron las aguas del río Azul que atraviesa el pueblo, anegando caminos, viviendas, sembradíos y pastizales.

Comunidad Cerro Azul, Guat., Lázaro vio con impotencia a su hijo de 17 años emprender camino a Estados Unidos cuando su aldea quedó bajo agua. Dos huracanes arrasaron las siembras de cardamomo de este campesino y de otros miles de indígenas en el norte de Guatemala. Algunos como su hijo Óscar no tuvieron otra opción que emigrar.

Para Alex Guerra, director del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Guatemala, los desastres por el calentamiento global son un creciente detonante de la migración irregular en esta región, donde miles –sobre todo salvadoreños, guatemaltecos y hondureños– parten cada año hacia Estados Unidos.

Huyen de la pobreza y la violencia y el evento climático da el último empujón para que la gente decida migrar , explica Guerra.

Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en América Latina.

Los vecinos de Cerro Azul dicen que en el pasado no ocurrían inundaciones como las provocadas por Eta e Iota, que fueron parte de la temporada de ciclones del Atlántico más activa de la historia , según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De las 30 tormentas tropicales de 2020, 13 fueron huracanes, detalla el estudio, lo que muestra el riesgo que el cambio climático impone a Centroamérica, amenazado por ciclones y fenómenos como El Niño y La Niña, por tener volcanes activos y por la alta sismicidad de la zona. A esto se suma la enorme desigualdad social, la falta de planificación e infraestructuras en mal estado.

Hay lugares que se inundan año con año o con más regularidad que antes, tenemos años en los que hay inundaciones y también sequías, y a veces en los mismos lugares , comenta Guerra.

Los habitantes de Cerro Azul ahora viven con temor de que otro temporal vuelva a inundar su pequeño pueblo de casas de madera y techos de zinc, donde apenas hay una escuela, y al cual se llega tras recorrer unos 325 kilómetros de carretera escarpada y caminos de tierra.

Lázaro mantiene a su familia como puede, sembrando maíz en los cerros donde el agua no alcanzó a llegar. Pero es muy duro , confiesa.