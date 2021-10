L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional (8 votos contra 3) la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y consideró que estas actividades ilícitas no son amenazas a la seguridad nacional . De cereza, el presidente de esa institución, Arturo Zaldívar, declaró que la decisión se dio para evitar castigar la pobreza .

Bien, pero ¿en serio los pobres pueden siquiera ver de muy lejos el límite inferior (8.6 millones de pesos) establecido por el Congreso, ahora inconstitucional? No parece muy sólido el pretexto del ministro Zaldívar, pero sí lo dicho por el presidente López Obrador: se trata de delincuentes de cuello blanco (¿no pueden ir a la cárcel los fifís?) y por encima de la ley debe de estar la justicia .

Para los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad (la ley aprobada por el Congreso en 2019 estableció que cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase 8.6 millones de pesos, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes ) el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva en términos del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución. Esto último, pues el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa .

Entonces, ¿pueden los pobres rebasar esos 8.6 millones de pesos? Desde luego que no, aunque habría que conocer cuál es el criterio del ministro Zaldívar, o de dónde lo sacó, para determinar quién sí y quién puede considerarse en tan precaria situación socioeconómica y así evitar la prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, ¿son pobres Juan Collado, Alonso Ancira, Jorge Luis Lavalle y tantos otros delincuentes de cuello blanco que han sido encarcelados? (Emilio Lozoya parece que sí lo es, porque no ha pisado reclusorio).