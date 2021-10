3) Bioeconomía/biociencias: cunde alarma en EU por la compra de plantas manufactureras en Alemania por Pekín y la ubicación de otras plantas biológicas de EU en China que construye plantas en Massachusetts, Delaware e Irlanda, como consecuencia de la elevada demanda de vacunas y otros productos biotecnológicos para las próximas pandemias. Ya no habrá necesidad de que China hurte (sic) la propiedad intelectual , sino que con la manufactura de escala Pekín controla las plantas por default .

1) Inteligencia artificial (IA): sin llegar al dramatismo del prodigio francés Nicolas Chaillan de que China lleva ventaja de 20 años ( https://bit.ly/2XLKHCX ), el reporte reconoce que Pekín posee el poder, talento y ambición para superar potencialmente (sic) a EU como líder mundial en IA en la próxima década si las presentes tendencias no cambian . Rusia también es muy competitiva con su Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología.

5) Sistemas autónomos: grupo conectado de redes de IP (protocolo de Internet) manejado por una única entidad administrativa (https://bit.ly/3pFFAzR). Según el NCSC, presentan una amenaza potencial (sic) de seguridad, al expandir el tipo de objetivos, los hackers coleccionarán una enorme cantidad de big data .

Conclusión: según el NCSC, China y Rusia “han usado una mezcla de métodos legales e ilegales (sic) –desde alquilar talentos, pasando por megafusiones hasta el hackeo y el espionaje de la vieja usanza– para hurtar (sic) y replicar la tecnología de EU”. Peor: los rivales de EU han penetrado las universidades e industria de EU, lo cual va mucho más allá de la pérdida de la propiedad intelectual que subsume la pérdida completa del modelo de negocios , donde su principal vulnerabilidad se centra en la tecnología de la salud .

Otra área de profunda preocupación radica en la pérdida de EU en su habilidad para desarrollar y manufacturar su propia cadena de abasto biológica y de salud , como sucedió con las mascarillas chinas que le procuraron a Pekín ventajas estratégicas . De dos cosas una, o las dos: o EU se ha vuelto muy paranoide o ya no sabe competir en su falaz entelequia del libre mercado –que ni es libre ni es mercado– al juzgar que China y Rusia tratan de hurtar (sic) sus descubrimientos e innovaciones cuando, en realidad, el mirífico avance científico de Pekín y Moscú no es de ayer y forma parte de sus tradiciones epistemológicas. Llama poderosamente la atención que el NCSC no haya incrustado dentro de su taxonomía tecnológica de punta a los misiles hipersónicos de Rusia y China que han dejado atrás a EU.

