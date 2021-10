E

n los peores días de la crisis sanitaria, las Afore devolvieron con cuentagotas a los desempleados el dinero de sus ahorros. Sin embargo, el gobierno de la 4T decidió conservar el modelo, pero ha introducido modificaciones estructurales. Una de las más importantes es obligarlas a que bajen el monto de las comisiones que cobran a sus clientes por manejar sus recursos a niveles internacionales. A partir del próximo año no podrán rebasar 0.57 por ciento, lo cual es la mitad de lo que algunas habían cobrado los últimos años. Otro cambio consistió en cambir a los responsables de regular el sistema. La Amafore, su asociación, había llegado al extremo de colocar a uno de sus ex presidentes en la oficina reguladora de la Secretaría de Hacienda. Los recursos de los trabajadores registrados en la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro suman 6 billones 835 mil millones de pesos, de los cuales 1,626 corresponden al fondo de la vivienda y son administrados por Infonavit y Fovissste. No existe mayor concentración de capital en el país, excede las reservas en dólares del Banco de México. La mitad de los recursos son prestados al gobierno federal (incluso para pagar los intereses del Fobaproa) y a empresas privadas, de tal manera que son los empleados los grandes financieros del desarrollo nacional. Y no huyen en tiempos difíciles.

China dice no

En un nuevo giro de la crisis que tiene al filo de la quiebra a la inmobiliaria Evergrande Group, las autoridades chinas le dijeron a su dueño, el magnate Hui KaYan, que use su fortuna personal para pagar la deuda multimillonaria de la compañía. La instrucción se suma a las señales de que Pekín es reacio a organizar un rescate del gobierno –un Fobaproa a la chop suey–, mientras el presidente Xi Jinping sigue provocando estremecimientos a la clase empresarial. También se produce cuando los problemas del gigante inmobiliario se extienden a otros desarrolladores. Un contratiempo adicional: no está claro si la fortuna de Hui es lo suficientemente grande o lo suficientemente líquida como para hacer frente a la deuda de 300 mil millones de dolares de Evergrande, de acuerdo con un reporte de la periodista Margaret Sutherlin, de Bloomberg. Si Zedillo, Fox y Calderón hubieran actuado como el líder chino, México no estaría endeudado por una eternidad. Pero prefirieron que el pueblo pagara las deudas de sus cuates.