Apoya dicho de AMLO: “se derechizó la UNAM”

l hablar de derechización de la UNAM , el presidente Andrés Manuel López Obrador pone el dedo en la llaga, no sólo de la vida universitaria sino también de la nacional. Esto lo he constatado como ex académico y funcionario del gobierno federal.

Los gobiernos neoliberales del Prian implantaron el decálogo neoliberal permeando las instituciones públicas de itamitas y tecs, y para mantener su control, auspiciaron la formación de mafias turnándose puestos y plazas.

La UNAM no es la excepción: la moneda de cambio fue permitir la corrupción y autonomía presupuestal. Así permanecimos por décadas, adormilados por apóstatas, sordomudos y ciegos ante las atrocidades cometidas contra la nación.

Hoy como unamitas nos toca fortalecer la alianza entre estudiantes, trabajadores y académicos, liberar Rectoría del secuestro al que está sometida, hacer devengar a funcionarios e investigadores los altos ingresos que perciben e involucrarlos a las aulas y tareas de renovación nacional, mejorar condiciones laborales de la mayoría de académicos y adecuar planes de estudio en todos los niveles académicos para dotarlas de una clara visión de servicio a la sociedad ¿Seremos capaces de reaccionar a tiempo?

Jorge Alberto Cajigas Jiménez

Preocupa nueva jurisprudencia laboral en ciencia y tecnología

La Suprema Corte sustituyó la jurisprudencia PJ1/96, que garantiza la protección del trabajo y la justicia laboral en diversos organismos públicos descentralizados (Ciesas, CIQA, etcétera) al permitir regir sus relaciones laborales en el apartado A del artículo 123 constitucional.

La Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología manifestó una profunda indignación por la cancelación de los derechos laborales adquiridos, pues considera que la decisión fue regresiva, tuvo falta de claridad y le preocupa que se ignore la no retroactividad en la redacción del nuevo texto.

La nueva jurisprudencia debe aclarar elementos no previstos y adelantarse a diversos escenarios para solucionar conflictos de interpretación apelando a los derechos humanos y laborales para evitar la discriminación laboral en el futuro.

Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sutciesas

Piden revisar caso de presa en Santa Martha

Hay desesperación oculta en mi-les de mujeres que por falta del re-curso económico o por no tener el apoyo de la familia se deben resignar a vivir entre las cuatro paredes de una prisión. Tienen coraje, depresión y angustia cruel por saber qué pasará con sus hijos.

Tal es el caso de la interna Jazmín Leyva Mendoza, quien se encuentra recluida en el centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla. Fue víctima de abuso sexual, tortura, amenazas y humillaciones el día que fue privada de su libertad. Ella, igual que muchas otras mujeres ha sufrido de una detención injusta, plagada de irregularidades tanto en la detención como en el debido proceso.