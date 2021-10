La Comisión Estatal de Seguridad Pública difundió en un comunicado que la visita que las activistas hicieron a las prisiones morelenses siguió protocolos de sanidad, con la vestimenta permitida, sin portar teléfonos celulares y con el debido respeto al reglamento de acceso.

La brigada, integrada por más de 100 colectivos de madres y padres que buscan a sus hijos, permaneció en la entidad desde el 10 de octubre y concluyó sus labores el domingo pasado.

Un día después de que finalizaron sus trabajos de búsqueda y concientización en algunos municipios del estado, fueron recibidos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la residencia oficial Casa Morelos, en Cuernavaca.

Solicitaron al mandatario que intervenga para que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado hagan su trabajo y los ayuden a encontrar a sus parientes ; también le pidieron que sea creada un área especial para ese fin en cada localidad y que se les apoye con elementos de seguridad cuando realizan sus rastreos.

Blanco Bravo afirmó que estará al pendiente de la situación y contemplará sus demandas, pero no se comprometió por el fiscal general Uriel Carmona Gándara, ya que no hace su trabajo; se la lleva leve porque fue nombrado por el ex gobernador Graco Ramírez, igual que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

En Morelos existen mil 700 personas no localizadas, mientras a escala nacional son más de 90 mil, según datos oficiales.