Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de octubre de 2021, p. a10

Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid y de la selección mexicana, consideró que el Tricolor tiene todos los elementos necesarios para hacer un buen papel en el Mundial de Qatar 2022.

“Al momento vamos bien en la eliminatoria, tenemos todavía muchas cosas por mejorar, hacernos más fuertes como grupo, pero confío plenamente en que vamos a llegar en nuestro mejor momento y que la selección hará un buen Mundial, pues tenemos una mezcla de jugadores de experiencia y una muy buena camada de jóvenes que van a complementarse de la mejor manera.

Esperemos que podamos hacer un equipo fuerte para así competir de buena forma y poder representar al país como se merece , declaró ayer en una conferencia virtual en el contexto de la presentación de la nueva alianza entre LaLiga North America y Stage Front.

Asimismo, estimó que podría haber mucho más jugadores mexicanos en Europa si los clubes disminuyeran los costos de sus fichajes.

“Sin ninguna duda podríamos tener muchos jugadores a nivel europeo, en este momento hay una camada de jóvenes que están haciendo las cosas muy bien.

Muchas veces se habla de los altos precios que se manejan por los jóvenes y lo toman a mal, deben pensar un poco en el futuro del futbol mexicano, de la selección y obviamente de cada jugador, porque a final de cuentas es un nuevo reto y van a crecer en todos los sentidos. Tenemos que aprovechar esta generación de jóvenes con gran talento , mencionó.

Por otro lado, Herrera aseguró estar satisfecho con su trabajo pese a la poca actividad que ha tenido con el Atlético de Madrid, donde sólo ha jugado en cuatro partidos en la presente temporada de la Liga de España.

“Estoy contento con mi desempeño. Uno siempre quiere jugar y ser importante dentro del equipo, entreno al cien por ciento y doy todo de mí, a lo mejor no me está alcanzando con eso o no es lo que esperaban, pero yo trabajo para estar preparado, para cuando el Cholo y el equipo me necesiten.

Mucho aprendizaje

“En la selección estoy más o menos al nivel que el equipo y el técnico (Gerardo Tata Martino) me exigen. En la pasada Copa Oro fui el mejor jugador del torneo, creo que estuve a un muy buen ritmo. Es verdad que en la temporada no jugué mucho y no tuve tanta participación, pero seguir trabajando y estar siempre preparado te permite aprovechar las oportunidades, eso es lo que intento hacer, a veces no depende de ti jugar”, aseveró.