Rocío González Alvarado y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de octubre de 2021, p. 37

En el primer día de la jornada de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad se aplicaron 5 mil 803 dosis, lo que representa 29 por ciento del total de niños y adolescentes que serán atendidos esta semana en la Ciudad de México.

Fue muy ordenado todo el proceso, no hubo una demanda adicional. Como saben, no es para todos los adolescentes, sino exclusivamente para los que tengan comorbilidades graves, como establece la Secretaría de Salud. Nosotros no definimos los criterios, sólo damos las facilidades para que esto se dé , informaron las autoridades capitalinas.

A su vez, en el segundo día de vacunación a personas rezagadas mayores de 18 años en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria se aplicaron 9 mil 89 dosis del biológico AstraZeneca, que a decir del subsecretario de Educación de la Ciudad de México y coordinador de la sede vacunadora, Uladimir Valdez, sólo 10 por ciento de los asistentes corresponde a los arrepentidos .