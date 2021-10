E

l artículo de Abel Barrera titulado Con las alas rotas me causó enorme impacto, no sólo por la violencia que describía: la descarnada pobreza, la sórdida realidad cotidiana de esas comunidades que sobreviven a como dé lugar. Lo que más me impactó es que no omitió ni encubrió el contradictorio hecho de que esto sucedía bajo el manto de los usos y costumbres y de que fue la policía comunitaria la que encarceló a Angélica, la niña vendida, violada, esclavizada. Para Abel, que ha dedicado su vida a la defensa de las víctimas, de manera excepcional y constante, esto debe haber significado un indescriptible reto: mirarse al espejo y no ocultar la verdad por dolorosa que sea: entendiendo la verdad como uno de los caminos que, con rigor, podrán llevar a la transformación. Así lo analiza en entrevista posterior con Hermann Bellinghausen.

Los universitarios deberíamos de hacer el mismo ejercicio de mirarnos al espejo y analizarnos con rigor. La defensa a ultranza y melancólica de nuestra alma mater nos lleva a validar lo que han hecho los burócratas modernizadores que han depredado y enturbiado nuestro quehacer, el de comunidades de estudiantes, maestros y administrativos, que hemos dado numerosas luchas por cambiar la esencia de la universidad pública.

Para mirarnos al espejo, hay que hacer memoria y no obviar las verdades. Claro, muchas de las historias empiezan por 1968, pero, hay que decirlo, Barros Sierra fue una gran excepción. Si empezamos por los 70, hay que inevitablemente recordar la salida confusa y contradictoria de González Casanova y la consecuente entrada de Soberón, quien suspendió la construcción del mejor proyecto del momento: los colegios de Ciencias y Humanidades. Enfrentó con mano de hierro los intentos sindicales del momento y desbarató la posibilidad de constituir un sindicato único, impuso las AAPAUNAM que hasta hoy nos representan y formó la cofradía que pondría a los rectores. ¿Acaso hay procesos democráticos en las universidades?, ¿podemos olvidar incontables luchas sindicales?, ¿la represión constante de autoridades?, ¿las complicidades que llevan a la estafa maestra, entre otras corruptelas?