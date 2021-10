César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. 20

El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México dio un plazo de tres días para que la cantante Gloria Trevi comparezca de manera presencial y muestre documentación original a fin de ratificar la demanda de amparo que promovió contra actos privativos de la libertad o cualquier orden de aprehensión y se libere de la ejecución en su contra a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la juez Luz María Ortega Tlapa, apercibió a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (nombre real de la cantante) que, de no cumplir o no presentarse ante dicho juzgado en el plazo concedido, el recurso se tendrá por no presentado.

En su resolutivo, la juzgadora señaló que en la ampliación de la demanda de amparo observó que la firma de la cantante difiere de la que consta en el documento inicial, por ello requiere a la promovente para que acuda a entregar los documentos originales.