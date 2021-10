Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. 17

Acapulco, Gro., Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa recriminaron que durante su visita a Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se reunió con organizaciones sociales o familias de desaparecidos, no sólo de Ayotzinapa, sino de todo el estado.

Como cada día 25, la mañana del lunes, integrantes del colectivo Los olvidados de Ayotzinapa, así como los normalistas, efectuaron un mitin en el antimonumento de los 43, en la vía rápida de Acapulco.

Señalaron que ya pasaron siete años con un mes y siguen sin conocer el paradero de sus 43 compañeros, además de exigir justicia por otros sucesos que los han afectado.