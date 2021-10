La apelación de Guzmán se centró en un artículo de Vice News, donde un miembro del jurado dijo que al menos otros cinco siguieron la cobertura de los medios sobre el juicio y mintieron al juez federal de distrito Brian Cogan al negarlo.

Cinco miembros del jurado no conocen el significado de un juramento , dijo Fernich. Si eso no clama por una investigación instantánea, no sé qué lo hace .

El fiscal federal Hiral Mehta respondió que los tribunales no deberían descartar condenas basadas en reclamos anónimos de jurados a medios en línea. La evidencia aquí no es competente, simplemente no lo es , sostuvo.

Al menos dos miembros del panel de apelaciones de tres jueces sugirieron que eso no era tan claro.

En contraste, el panel cuestionó por qué Guzmán no objetó con más fuerza y antes las condiciones de la cárcel, que describió en su sentencia como tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día .

Guzmán escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México, una escondido en un carrito de lavandería y otra arrastrándose por un túnel excavado en su celda, antes de ser recapturado en un sangriento tiroteo en 2016.