Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. 12

El doctor Alfredo López Austin y el cineasta Felipe Cazals son dos personajes destacadísimos, se trata de dos grandes personalidades, y la secretaría de Cultura prepara un reconocimiento, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina lamentó, y es lo que entristece, que se nos están yendo los grandes, y el neoliberalismo no produjo, no fomentó la creación, no hay suficientes nuevos creadores. No voy a dejar de decirlo, como cooptaron a los jefes de la intelectualidad, mediatizaron el movimiento cultural, artístico .

El tabasqueño opinó sobre los decesos de López Austin y Cazals. Dos personajes destacadísimos, “uno en las ciencias sociales, un investigador de primer orden, serio, maestro, y en el caso de Cazals, pues es uno de los precursores del cine de avanzada.

–¿Habrá homenajes?

–Pues un reconocimiento, yo creo que Cultura está trabajando en eso, la Secretaría de Cultura. Y nosotros enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, a sus alumnos, que fueron muchos.

“Se trata de dos grandes personalidades. Eso es lo que entristece, que se nos están yendo los grandes y el neoliberalismo no produjo, no fomentó la creación, no hay suficientes nuevos creadores, no voy a dejar de decirlo, como cooptaron a los jefes de la intelectualidad, mediatizaron el movimiento cultural, artístico, sometieron a la intelectualidad, aunque se molesten.