Piden que los dejen pasar para llegar a EU y trabajar, porque en Tapachula no hay dinero . Foto Ap

El contingente es encabezado por Luis García Villagrán e Irineo Mújica, directores del Centro de Dignificación Humana y Pueblos sin Fronteras, respectivamente, quienes han estimado que al ritmo que avanza la caravana podría tardar unos 12 días en salir de territorio chiapaneco.

Comentaron que integrantes de organizaciones independientes brindan ayuda a los migrantes proporcionándoles analgésicos para el dolor en los pies después de tres días de caminar.

Uno de los centroamericanos comentó que las autoridades de Migración le llamaron para decirnos que nos podían dar cita, pero hasta marzo del otro año; es algo que no se puede esperar, porque no tenemos trabajo para darle de comer al niño: a veces le dicen a uno que le dan trabajo, con dos tiempos de comida y le pagan 50 pesos o máximo cien y no se puede vivir con eso .

Explicó que él, su esposa y un menor de edad cuentan con un amparo, pero las autoridades dicen que no sirve, cuando el documento dice claro que mientras camine uno sin hacer relajo puede transitar .