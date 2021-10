Entendemos que su agenda pueda ser complicada, pero el Presidente ha dicho que somos héroes, que sostuvimos parte de la economía en medio de la pandemia con el envío de remesas, que hemos aportado al país. Sin embargo, ese reconocimiento se queda en el discurso y no hay mecanismos de interacción, porque cuando viene (a Estados Unidos) no tiene tiempo para nosotros , señaló en entrevista vía telefónica Abelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, en Nueva York.

El mandatario mexicano saldrá por segunda ocasión al exterior en lo que va de su sexenio. Lo hará a Nueva York, el 9 de noviembre, para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (del que México es miembro no permanente). Ayer, en su conferencia matutina, dijo que no se reunirá con los connacionales.

Remarcó que el Presidente no debe olvidar el respaldo que recibió de la comunidad migrante para ganar la elección de 2018 y confió en que pronto puedan hacer llegar su agenda al mandatario, para lo que probablemente viajen a la Ciudad de México.

También en entrevista a distancia, Efraín Galicia, de la Red PueblaYork y activista, afirmó que la negativa del Presidente a reunirse con los connacionales en Estados Unidos es un desdén. Era su oportunidad para conocer nuestras necesidades . Aunque, agregó, no representa nada grave, pues por años estas comunidades han trabajado, sin apoyos oficiales, en busca de su beneficio.