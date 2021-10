Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. 9

En su estancia en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la toma de posesión de la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU correspondiente a México y por la tarde del 9 de noviembre regresará al país. También grabará un mensaje para ser reproducido en una pantalla afuera del inmueble, donde organizaciones de migrantes están citando a la comunidad de mexicanos en esa ciudad.

Durante su conferencia de prensa anunció que se tomará un descanso en Palenque los próximos 1 y 2 de noviembre, donde se dedicará a escribir sus discursos para leer en su intervención en la ONU y en el acto masivo en el Zócalo el 20 de noviembre.

Por otra parte, al solicitarle una opinión sobre el video donde aparece Enrique Peña Nieto con su pareja en Roma, y dos mujeres lo increpan, cortó al optar por no pronunciarse, no me meto en eso . Y de su ex empleada en la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien ahora expone las deficiencias de la izquierda autoritaria mexicana, respondió que ella tiene derecho a expresarse e ironizó –mientras reía– sobre la supuesta ausencia de autocrítica en la izquierda: pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja .