rivatizadores a ultranza, creyentes de que el Estado sólo debe ponerse al servicio de las grandes corporaciones (nacionales y foráneas) y no de la ciudadanía que los eligió, los gobiernos europeos pasan las de Caín para justificar la no intervención , el respeto a las reglas , el déjelas, que ya pasará y el sacrosanto mercado (entelequia ésta impuesta por los intereses económicos de las empresas a las que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa), mientras las tarifas eléctricas que cobran esos consorcios alcanzan niveles estratosféricos y los consumidores deben vivir en tinieblas, porque, según dice la autoridad , se trata de un asunto pasajero .Crearon el Frankenstein y ahora no quieren ni saben cómo meterlo en cintura.

Desde las muy desarrolladas y primermundistas tierras europeas llega la noticia: nueve países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, unieron fuerzas para decir que no apoyarán una reforma al mercado energético.La crisis que está impactando los recibos de luz de comercios y consumidores ya es reconocida por los líderes de la UE, pero ha resultado problemático establecer una respuesta común dentro del bloque de 27 estados miembros para lidiar con su golpe ( La Jornada).

Por si fuera poco, “como se prevé que el aumento de los precios energéticos dure hasta finales de la próxima primavera (finales de marzo de 2022), los países miembros acordaron la semana pasada que una serie de medidas propuestas por la rama ejecutiva de la UE, in-cluyendo el pago de recibos a plazos y recortes de impuestos, deberían implementarse para abordar los efectos a corto plazo. Como los mercados energéticos tienen impulsores globales, debemos ser cautelosos antes de ‘in-terferir en el diseño de los mercados energéticos internos’, escribieron los nueve países en un comunicado ayer. Necesitamos un mercado energético de la UE bien integrado que funcione basado en mecanismos de mercado –transparentes y competitivos– y buenas interconexiones como parte de la solución para fortalecer la resiliencia de los impactos en precios” ídem).