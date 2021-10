R

osario Robles Berlanga está en campaña mediática. Según sus palabras, en resistencia civil pacífica. Trata de demostrar que es una presa política y que hay una venganza en su contra, por lo cual es mantenida en prisión bajo criterios judiciales que considera insostenibles.

Del conjunto de señalamientos generales que hizo ayer en dos entrevistas periodísticas, destaca la puntualización respecto a presuntas intenciones, ha de suponerse que de personajes de la Fiscalía General de la República a quienes no identificó con nombres y apellidos, los cuales habrían pretendido que incriminara a Luis Videgaray, virtual vicepresidente sustituto de 2012 a 2018, y a Enrique Peña Nieto, ocupante formal del poder asentado en Los Pinos.

La ex perredista y ex jefa sustituta del gobierno capitalino asumió una postura declarativamente enhiesta, asegurando que ella, por ser quien es, no cumpliría esa función delatora y que no intercambiaría su libertad personal por acusaciones hacia Videgaray y Peña sobre hechos que no le constan. No sería ella como Emilio Lozoya.

Lo cierto es que, en noviembre de 2020 el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, informó que se estaba en busca de convertirla en testigo colaborador de la FGR, y para ello se necesitaría una declaración fidedigna, útil, con datos objetivos y duros para el esclarecimiento de estos hechos; de tal manera que estamos ante la verdadera posibilidad de conocer esa información de primera mano, porque a diferencia de otros, ella sí acordaba con el presidente, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación, no estaba detrás de la ventana, ella era el actor (https://bit.ly/3jDBvZ3).

En marzo del año en curso sus representantes legales Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio Rodríguez volvieron a la carga al anunciar que iniciarían negociaciones con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la FGR, para que Robles Berlanga se convirtiera en colaboradora con derecho a ejercer el criterio de oportunidad que ha beneficiado a otros políticos, como Lozoya.