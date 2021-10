Ap, The Independent y Europa Press

La reanudación de la campaña de cierre de calles comienza días antes del inicio de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, en la ciudad escocesa de Glasgow. Muchos ambientalistas consideran que la cumbre del 31 de octubre al 12 de noviembre es la última oportunidad para que el planeta cambie el curso en la batalla ambiental.

En Madrid, unos 150 activistas de Extinction Rebellion España bloquearon la transitada Gran Vía y Plaza España a las 9:30 de la mañana (hora local), para exigir a los políticos que lleguen a acuerdos para frenar la crisis climática con la intención de que la COP26 sea la última.