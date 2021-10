Gómez Espinosa fue encontrado sin vida en el punto conocido como El Puy, a un costado del tramo carretero San Francisco Pujiltic-Venustiano Carranza. Era un profesor responsable que no se metía en problemas , afirmó uno de sus camaradas en un mensaje de WhatsApp, difundido poco después de que se cometió el homicidio.

Mañana (martes) hará tres meses que están secuestrados y las autoridades no nos dicen nada, no vemos solución. Ya fuimos a donde quiera y no nos dan respuesta , reprochó Francisca Fidencia Morales Monterrosa, cuyo hijo Alfonso de Jesús Aguilar, de 45 años, se encuentra entre los retenidos.

Cuando una reportera le comentó que El Machete negó en días pasados que los tenga en su poder, la mujer de 71 años de edad respondió: Sí los tienen .

Los 21 habitantes de Pantelhó acusados de tener vínculos con sicarios fueron retenidos cuando más de 2 mil indígenas de las 86 comunidades de esa localidad tomaron la alcaldía, quemaron casas y vehículos y saquearon tiendas.