A su vez, Montiel es reconocido por su estilo en el que mezcla jazz, música afroantillana, folclor, rock, sonidos experimentales y populares, lo que lo ha llevado a colaborar con Son de Taraf, Héctor Infanzón Cuarteto, Sacbé, Gerardo Bátiz, Palmera y Abraham Laboriel, entre otros. Asimismo, alterna su trabajo con proyectos personales como Armando Montiel Septeto de Jazz Latino, Armando Montiel Quinteto, Armando Montiel Trío, La Revoltura y Proyecto Pikete.

En más de 50 años de carrera, Hirayasu tiene álbumes como Jin Jin/Firefly (2000) y Nankuru Naisa (2001), ambos al lado de Brozman, considerados discos de culto. Además, destacan sus colaboraciones para las producciones The Rough Guide to the Music of Japan (1999), Putumayo Kids presenta: Asian Dreamland (2006) y Guía aproximada de Japón (2008), entre otros.

El concierto Armando Montiel- Takashi Hirayasu: Fusión de ritmos de Okinawa y México se llevará a cabo mañana miércoles a las 20:30 horas, con las disposiciones del semáforo epidemiológico vigente, es decir, cupo limitado a 75 por ciento de la capacidad del recinto y uso permanente de cubrebocas, gel antibacterial y registro de código QR.

Entrada general, 168 pesos. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en las plataformas digitales de Ticketmaster.