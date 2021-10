Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. 28

Washington. Al menos una docena de medios estadunidenses publicaron ayer informes que evidencian la polarización en la red social Facebook basados en documentos internos como parte de un proyecto denominado Facebook Papers, material al que también tuvo acceso un consorcio de empresas periodísticas europeas.

En tanto, la denunciante Frances Haugen, ex administradora de productos de Facebook, dijo ante el parlamento británico que la red social alentará más disturbios violentos en todo el mundo porque la manera en que sus algoritmos están diseñados ayuda a promover el contenido que fomenta la división.

La plataforma se doblega ante censuradores, acusan

Los informes del lunes culpan al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la plataforma se doblega ante los censuradores estatales en Vietnam y permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y sabe que su algoritmo alimenta la polarización en línea.

Organizaciones periodísticas como los diarios The New York Times, The Washington Post y Wired, así como las agencias Reuters y The Associated Press se encuentran entre las que han recibido acceso al conjunto de documentos internos de Facebook que Haugen filtró originalmente a las autoridades estadunidenses.

En un comunicado, la portavoz de Facebook, Mavis Jones, respondió que la compañía tiene hablantes nativos en todo el mundo que revisan contenidos en más de 70 idiomas, así como expertos en temas humanitarios y derechos humanos, y que estos equipos trabajan para frenar el abuso en la plataforma en lugares donde existe un mayor riesgo de conflicto y violencia.