Martes 26 de octubre de 2021, p. 27

Los países desarrollados no cumplirán con su meta de destinar por lo menos 100 mil millones de dólares anuales para financiar proyectos que sirvan para el combate contra el cambio climático, reveló este lunes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El compromiso adquirido marca que las naciones desarrolladas deben aportar dicha cantidad anualmente, de 2021 a 2025; sin embargo, en el último corte hecho en septiembre pasado se reveló que en 2019 la cifra fue de 79 mil 600 millones de dólares, sólo 2 por ciento más que en 2018.

Por este motivo, señaló el organismo internacional, se prevé que en 2020 no se haya alcanzado la meta que se planteó en financiamiento sustentable; no obstante, el resultado oficial no se conocerá hasta 2022. La OCDE estima que los países del primer mundo logren la aportación anual de por lo menos 100 mil millones de dólares hasta 2023.