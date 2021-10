Koeman conoce perfectamente la casa, está construyendo un equipo y no soy pesimista, hay tiempo de darle la vuelta. No hemos sido del todo regulares, pero confío en esta plantilla y hay muy buenos jugadores, jóvenes y con futuro. Esto no es cosa de uno .

Barcelona. El ex capitán del FC Barcelona Carles Puyol pidió dar tiempo al equipo blaugrana para enderezar el camino; pese a perder el clásico el domingo en el Camp Nou, dijo no ser pesimista y creer mucho en el futuro de los jugadores más jóvenes, a quienes hay que cuidar .

Hay jóvenes con muchísimo talento y un futuro impresionante que hay que cuidar. Diría a la afición que animen del minuto uno al 90, no puede ser que le silbe a un jugador cuando sale, porque así no le ayudas. Esto no puede pasar y hay que remar juntos , señaló quien fuera capitán del considerado mejor Barça de la historia.