Martes 26 de octubre de 2021, p. a11

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club SD Huesca, de la Segunda División de España, anunció el cese del entrenador mexicano Ignacio Ambriz, tras el revés sufrido frente al Burgos en el marco de la fecha 12 del torneo.

“El Consejo de Administración de la sociedad deportiva Huesca ha decidido relevar a Nacho Ambriz y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo, al que llegaron al inicio de la presente temporada. Desde la entidad oscense se le desea mucha suerte en su futuro profesional y agradece y valora su profesionalidad (sic) e implicación con el club”, publicó el club aragonés.

Ambriz registró un saldo de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, que tienen al Huesca en la posición 12 con 15 puntos. Nacho tuvo un buen arranque con dos victorias, al que siguió una etapa de varios reveses y empates. En los últimos 10 juegos sólo logró otro par de triunfos.

El timonel mexicano llegó a Europa en junio cargado de ilusiones a pesar de que la directiva del Huesca sólo le permitió llevar a dos auxiliares, el preparador físico Luis Martínez y a Édgar Solano. Ambriz tenía muchas ganas de dirigir como técnico titular en el Viejo continente después de que fue auxiliar durante seis años de Javier Vasco Aguirre en el Osasuna y en el Atlético de Madrid.