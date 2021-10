Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 26 de octubre de 2021, p. a10

La convocatoria de jugadores jóvenes con la selección nacional “es muy beneficiosa, y no sólo para ellos, sino también para el balompié mexicano y los equipos, sobre todo ahora que el Tri está en un proceso de renovación. Urge preparar a más futbolistas para luego no estar sufriendo, como pasó con la ausencia de Raúl Jiménez”, consideró el entrenador Rubén Matturano.

Para el partido amistoso de mañana ante la selección de Ecuador, el cual se efectuará en Charlotte, Carolina del Norte, el técnico nacional, Gerardo Tata Martino, sólo requirió a elementos que militan en la Liga Mx, entre ellos Haret Ortega, del Toluca, y Alejandro Zendejas, del Necaxa, para quienes fue su primera convocatoria con el conjun-to tricolor.

A lo largo de su gestión, la cual inició en enero del año 2019, el estratega argentino ha debutado con la selección a 27 jugadores en total, de los cuales, 10 ganaron la meda-lla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alexis Vega, Sebastián Córdova, Johan Vásquez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Jorge Sánchez, Uriel Antuna, Osvaldo Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, José David Ramírez, Rogelio Funes Mori, José Juan Macías, Efraín Álvarez y Jesús Angulo son parte de los futbolistas que ha debutado Martino.

Además de José Esquivel, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Cristian Calderón, Fernando Navarro, José Iván Rodríguez, Erick Sánchez, Alan Mozo, Ismael Govea, Jairo Torres, Paolo Yrizar, Francisco Venegas y Jesús Godínez.

“Me da mucho gusto que en cada llamado del Tri veamos caras nuevas, es necesario impulsar a más jugadores, sobre todo delanteros, pues luego se lesiona uno y parece que se va a acabar el mundo.

No podemos depender de un solo futbolista, se deben generar más opciones, siempre he dicho que talento hay de sobra, lo que falta son oportunidades , mencionó Matturano.