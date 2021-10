En la audiencia inicial, que duró más de siete horas, no se presentó Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, por un posible contagio de Covid-19, y Guillermo Leonardo Alcázar, ex director responsable de obra de la línea, por no haber sido notificado.

Los detalles del acuerdo firmado para la reparación de la línea entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad de México no están asentados en la carpeta de investigación y tampoco se ha instado a ninguna de las víctimas a mecanismos alternativos de solución.

Acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de tratar de resolver este caso tras bambalinas con Carso sin llamarnos y buscando que las familias dejen nuestra asesoría, con el argumento de que no es necesario demandar y condicionando la entrega de apoyos .

Teófilo Benítez, asesor jurídico de las familias de nueve víctimas, consideró que el diferimiento fue la mejor decisión porque nunca se dio acceso a la carpeta física y era inhumano leer (en ese momento) miles de hojas .

La atención de las víctimas es lo más importante y en esta audiencia los representantes de las empresas no estuvieron presentes, comentó.

Las personas que comparecieron fueron Héctor Rosas, ex subdirector de Obra Civil C; Fernando Lalana, ex director de Coordinación de Supervisión de Obra, y Ricardo Pérez, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.

Así como Fernando Amezcua, ex director de Supervisión de Obra; Juan Carlos Ramos, ex residente de obra; Juan Antonio Giral y Mazón, director de Diseño de Obras Civiles del proyecto; Enrique Baker, ex subdirector de Estructuras; y Moisés Guerrero, ex director de Construcción del Proyecto Metro.