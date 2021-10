V

arios lectores de mi artículo del lunes sobre la crisis del agua en el mundo, se quejan porque en él señalé que en México es una realidad y no existe una política de Estado para enfrentarla de la mejor manera posible. Por falta de espacio no referí los datos de los científicos, organizaciones internacionales y nacionales que respaldan mi opinión. Esa crisis data de sexenios anteriores que prometieron conservar el recurso y administrarlo de tal forma que llegara a toda la población en condiciones óptimas. No fue así y los problemas se agravaron. La actual administración hizo promesa semejante y está lejos de cumplirla como indican los datos oficiales.

Algunas cifras: hace cinco años, México figuraba en la lista de los países que tenían escasez del preciado líquido. En la prestigiada revista Science, Mesfin M. Mekonnen y Arjen Y. Hoekstra señalaron que ocupábamos el lugar 34 entre los 50 países más afectados, con 90 millones de personas con algún tipo de desabasto. Y 20 millones lo padecían todo el año. Igual que varias organizaciones que estudian desde hace tiempo el problema, los autores señalaban que si no se cambiaba la manera de administrar y distribuir el agua, tendríamos conflictos sociales y económicos graves. Por su parte, el Instituto de Recursos Mundiales señaló que, de no tener una nueva política, para 2040 la escasez podría afectar a 80 por ciento de la población mexicana.

Hace también cinco años en el Foro Económico Mundial se insistió en el problema y alertó que el cambio climático los haría mayores. En ese foro se citaron los numerosos conflictos que habría por el agua entre la agricultura, la industria, las ciudades y los países. Además, que la reducción de la calidad y cantidad disponible de la potable tendrá severos efectos en la salud humana y en las actividades económicas.

Hace un año, varios estudiosos del tema señalaron los principales problemas de la seguridad hídrica en el país: escasez, contaminación, conflictos por el recurso y deterioro ambiental de cuencas y acuíferos.

Tres de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y tres de cada cuatro ciudadanos considera que la que reciben por la red de distribución no es buena para ­beberse.