n días pasados la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, encargada de investigar y perseguir los delitos e iniciar las acciones penales contra los delincuentes en una de las urbes más grandes del mundo, informó de la decisión de la institución a su cargo, de poner en manos del Poder Judicial, el nada sencillo caso, derivado del accidente de la Línea 12 del Metro, acaecido el 3 de mayo de este año.

Con responsabilidad y eficiencia, encargó a una empresa especializada la determinación, mediante pruebas periciales, de las causas del accidente en el cual, además de daños materiales hubo pérdida de vidas y numerosos heridos; los expertos de la empresa noruega Det Norske Veritas, concluyeron que las trabes o vigas que sustentaban la vía y cargaban con el peso de los trenes y sus pasajeros, colapsaron debido a cálculos iniciales incorrectos y al uso de material inadecuado o mal empleado.

La fiscal, sin adelantar juicios, sólo puso a disposición del Poder Judicial a empresas y personas físicas que tuvieron a su cargo la ejecución de la polémica Línea 12. Como corresponde a su función, reunió las pruebas suficientes, llevó a cabo los razonamientos que ligan al hecho lamentable de la caída del tramo elevado de la Línea 12, con quienes tuvieron a su cargo la obligación de calcular con precisión y la vigilancia de que los materiales usados en el tramo elevado que se colapsó fueran de la calidad adecuada para que la vida de los pasajeros que en gran cantidad usarían ese transporte tuviera resistencia y firmeza a toda prueba. Restándole a su actuación cualquier carga política, se concretó a señalar quiénes son las personas y las empresas que tendrán que comparecer ante el juez del caso e hizo públicos los resultados de la prueba pericial; no faltaron quienes atribuyeron alguna intención de descalificación política a sus declaraciones; no hubo tal, pero, como suele suceder, estos críticos hubieran también hecho señalamientos si la fiscal no informa a la opinión pública que en la Ciudad de México es informada y perspicaz, lo que es posible, sin poner en riesgo la secrecía de la ­averiguación.

La maestra Ernestina Godoy tuvo el honor de ser la primera fiscal de la Ciudad de México, a partir de la aprobación de esta institución jurídica, que lleva a cabo las funciones de perseguir delitos, recabar pruebas y en el sistema acusatorio aportarlas al juez, institución que sustituyó a la antigua Procuraduría General de Justicia.