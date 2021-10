Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 25 de octubre de 2021, p. 18

Muchas ciudades de México y Latinoamérica están llegando a niveles preocupantes de congestión vehicular y contaminación debido al crecimiento desordenado y al predominio de la movilidad en automóvil, por lo que es necesario crear planes de desarrollo urbano acordes con las necesidades de cada barrio, alternativas al transporte motorizado individual y atención a quienes trabajan en la economía informal.

Así lo afirmó Robin King, directora del área de captura de conocimientos y colaboración del organismo internacional World Resources Institute (WRI), quien llamó a trascender las visiones de corto plazo que únicamente buscan lucrar con los precios de la vivienda, pero no atienden las necesidades básicas de la ciudad y sus habitantes.

En las ciudades de América Latina se siente una gran congestión porque los países del sur global crecieron muy rápido y llegaron a una etapa bastante alta en ese sentido desde hace 40 años. Están construidas para los coches, como pasa en Estados Unidos, y mucha gente quiere tener el suyo porque es una muestra de que ha llegado a cierto nivel de estatus , señaló la experta.

Ya no hay dónde estacionarlos