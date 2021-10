De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de octubre de 2021, p. 15

Durante los pasados seis años se emitieron 25 alertas de violencia de género contra las mujeres (AVGM), con 552 recomendaciones para los gobiernos estatales y municipales sobre prevención, acceso a la justicia y reparación del daño, pero sólo 9 por ciento han sido cumplidas a cabalidad, informó Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Debido a lo anterior no es posible observar resultados a corto plazo, en particular respecto de la violencia feminicida. La funcionaria recordó que ha habido críticas al mecanismo de alerta, incluso sugerencias para eliminarlo. Pero con los resultados mencionados no es posible saber si funciona.

Aclaró que desde la perspectiva del gobierno federal, el mecanismo funciona porque aborda la problemática de manera integral y transversal, considera a los especialistas e integrantes de la academia y a las diferentes instancias y órdenes de gobierno, en un plan común para revertir la violencia.