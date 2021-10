César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 25 de octubre de 2021, p. 11

La juzgadora que ordenó al gobierno federal adicionar o actualizar la política nacional de vacunación para que se inoculen a menores de 18 años contra el coronavirus, consideró que este grupo etario tiene un alto riesgo de contagio ante la variante delta.

En su fallo, argumentó que ésta se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad, así como por afectar a adolescentes y niños en proporciones más elevadas que otras variantes. Incluso indicó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 fallecieron mil 413 personas de menos de un año y hasta los 24 años de edad por esta enfermedad.

Hace unas semanas, La Jornada publicó que Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria en funciones de jueza del juzgado séptimo de distrito en el estado de México, otorgó a una menor una suspensión con efectos generales para que recibiera la vacuna contra el Covid-19, a fin de que las autoridades responsables actualicen o adicionen la política nacional de vacunación contra el virus y consideren a todos los menores de 12 a 17 años para que reciban el biológico entre julio de 2021 y marzo de 2022.

En la sentencia de casi 80 cuartillas, estableció que el regreso voluntario a las aulas no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a este sector de la población en México.

Agregó que no debe perderse de vista que, debido a las diferencias demográficas y socioeconómicas que imperan en el país, la movilidad de los menores que acudan de manera presencial a las aulas se puede presentar de diversas formas: a pie, en trasporte particular, trasporte público o escolar, entre otras, esto implica que en su mayoría tengan contacto con personas de diversas edades (adultos) que, si bien pueden tener el esquema de vacunación completo, no es indicativo o sinónimo de inmunidad ante el virus, lo que incrementa la posibilidad de contagiarse ya que, al no estar inoculados, se pone en riesgo su salud y su vida.