Además, relató que fue interrogado por representantes de medios de información sobre si su visita a La Montaña de Guerrero fue para atender los casos de venta de niñas.

Su respuesta fue: No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?

Al hablar de las acciones para combatir al crimen, dio a conocer que Salgado solicitó al gabinete de seguridad federal su recomendación para encabezar la secretaría en esta materia. La conclusión fue que debe ser un integrante de la Armada de México, al igual que para el municipio de Acapulco.

En su turno, Salgado presentó su compromiso por una coordinación para transformar al estado. Anunció la venta de la Casa Acapulco y de la representación estatal en la Ciudad de México, ubicada en Polanco. Tampoco renovará la contratación de 114 automóviles blindados para el gobierno estatal.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que en la entidad hay una tendencia a la baja de homicidios en tres años. El Plan Guerrero está focalizado en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, municipios que, a partir de agosto, se reforzaron con más de 800 elementos extras de la Sedena y la Guardia Nacional (GN), lo que ha generado una reducción de homicidios, principalmente en las dos primeras demarcaciones. Se proyectan para el estado 24 cuarteles de la GN.

Por la mañana, en una supervisión de obras en Acapulco, López Obrador sostuvo que en México sólo de manera transitoria podría dominar el conservadurismo. Los mexicanos somos liberales, no nos gusta el pensamiento conservador, rancio, el pensamiento de los que se creen de sangre azul, que es un pensamiento racista, clasista, es un pensamiento de los que le dan la espalda a los pobres .

Consideró que “a lo mejor a los fifís les debe llamar la atención” el apoyo de los guerrerenses a la Cuarta Transformación, el cual atribuyó a que es un emblema de la lucha liberal.