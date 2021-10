Aseguró que de los más de 3 mil integrantes de la caravana, unos 2 mil tienen documentos, es decir, están reconocidos por la Comar, y en el peor de los casos ya hicieron su solicitud, pero no se les respeta. Si no se les permite salir de Chiapas no debería de ser Comar, sino Comisión Chiapaneca de Refugiados .

Después de pernoctar en la comunidad de Álvaro Obregón, los viajeros, en su mayoría niños, algunos discapacitados, mujeres (68 de ellas embarazadas) y personas de la tercera edad reanudaron la caminata la mañana de ayer sin contratiempos, hasta llegar a Huehuetán a las 14 horas.

Los extranjeros iniciaron el periplo en protesta por la dilación en la respuesta a sus trámites para permanecer y transitar libremente en México.

Muchos tramitaron amparos para evitar ser detenidos por efectivos del INM y de la GN, que el sábado intentaron desintegrar la caravana en el poblado de Viva México, municipio de Tapachula, con saldo de un niño guatemalteco lesionado en la cabeza.

Los migrantes se instalaron en uno de los parques de Huehuetán para descansar y reanudar la marcha el lunes, a fin de llegar a Huixtla, a 40 kilómetros de Tapachula.

Las parroquias católicas pertenecientes a la diócesis de Tapachula les han brindado ayuda, lo mismo que Protección Civil local.