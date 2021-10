L

a separación del Son 14 planteó a Adalberto Álvarez un nuevo desafío: distanciarse de la personalidad tonal de su primera orquesta y diseñar una nueva a la que formaba en La Habana y que llevaría su nombre. Con la amplitud de criterio que lo caracterizaba, empezó por modificar el formato: Incluyó dos trombones, dos trompetas; agregó el tres y sintetizador a las cuerdas y la paila al set de percusiones de bongó y tumbadoras; el piano lo mantuvo como base armónica-melódica, y el bajo en la estructura rítmica. Aprovechó de manera plena todas las posibilidades que le daba esta formación en favor de un son más universal .

Lo primero que hice fue buscar que mi estilo se diferenciara de el de Son 14, con el que me había identificado en un principio y al que amoldé mis primeras composiciones. Amplié la instrumentación en busca de otra sonoridad. Aunque no tenía totalmente claro adónde podía ir aquello, lo cierto es que trataba de encontrar un sello que me identificara , contó en entrevista.

En muchas de sus nuevas canciones se empezó a destacar esa nueva musicalidad. Su obra se caracterizaba por respetar la cadencia necesaria y vital del bailador, condición sine qua non en su quehacer. Todo lo expresado musicalmente por él tenía como fin agradar al bailador.

“Mi principal objetivo ha sido llegar al bailador con calidad musical. No hay mucho rebusque, ni establecer temas complicados, sólo mantener la esencia del son (…), que es lo que digo en una de mis composiciones: ‘Porque nuestro son nos pide con urgencia/ que a cada canción con el corazón/ le emprendamos la dulzura de la caña/ nuestro ritmo inconfundible en el tambor’.”

A la hora de componer, tomaba muy en cuenta el sentir de su pueblo. Escribía sobre cosas sencillas y cotidianas y en ciertos casos incluía temas de la religiosidad afrocubana. Una característica velada pero, a la vez, poderosa en su repertorio es su capacidad para estribillar la cotidianidad del cubano y ponerlo a bailar incluso lo que en el fondo sabía que no era bailable, pues su conexión con el sentir de la gente era inmediata. Y por mal que la estuvieran pasando, la tragedia ameritaba siempre un baile en clave de son, algo de la entraña y de la cubanía más profunda: como en ese coro que dice “voy a pedir pa’ ti lo mismo que tú pa’ mí”.

En su libro Los rostros de la salsa, Leonardo Padura escribió: La expresión fundamental de su programa no está en sus letras (como ha sucedido con tantos soneros), sino en la concepción musical misma que guía su trabajo: la recuperación y modernización del acervo sonero cubano, muchas veces olvidado en la isla y otras tantas desvirtuado más allá de sus fronteras. Es con ese proyecto que, en realidad, Adalberto Álvarez va en coche no ya hacia Bayamo, sino hacia ese altar tan esquivo donde la música cubana ha colocado nombres como Benny Moré, Arsenio Rodríguez, Mario Bauzá o Félix Chappottín, el de los grandes .

El 25 de febrero de 1984 se estrenó en San Diego y Las Vegas, Adalberto Álvarez y su son, compuesta por Jorge Machado, bajo; José Martín, guitarra y tres; José Fernández y Onelio Carrillo, trompetas; Dagoberto Rodríguez y Hugo Morejón, trombón; Ubaldo caña, tumbadora; Celestino Alfonso, bongó; Calixto Oviedo, paila; Narciso Guanchi, Héctor Wederbroun (Anderson) y Félix Baloy, cantantes, y Álvarez, director y pianisa.