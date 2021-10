L

a columneta inicia este lunes con un ánimo acongojado. No podía ser de otra forma si los párrafos iniciales hacen referencia a la desaparición de tres personas de singular valía que, habiendo vivido en espacios muy diversos de la vida nacional, compartían, desde mi punto de vista, ciertas características que de alguna manera me las hacían parecer semejantes, parecidas, cercanas entre sí, aunque tal vez ellas ni siquiera se hubieran conocido. Me refiero a Alfredo López Austin, a Felipe Cazals y a Celeste Batel.