P

uro show. Son de poca monta los cambios que los diputados de oposición consiguieron hacer a la Ley de Ingresos 2022, la miscelánea fiscal y la Ley de Derechos. Pasó al Senado donde la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ya hizo aclaraciones pertinentes, como la referida a la limitación a los donativos de personas físicas a supuestas tareas de altruismo. Sólo afecta a dos familias que no quieren pagar impuestos. Esta semana sigue la revisión del Presupuesto de Egresos, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Su monto asciende a 7 billones de pesos, pero hay rubros que no pueden modificarse: 1) la nómina de la burocracia federal 2) las pensiones 3) las participaciones a los gobiernos federales y municipales y 4) el pago de intereses a la deuda que heredaron los gobiernos prianistas. La oposición centrará sus ataques al gasto de los programas sociales, como la pensión para los adultos, el apoyo para los jóvenes y Sembrando Vida. Asimismo, tratará de disminuir la inversión en el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Transístmico. Sólo que Morena, el Verde y el PT no necesitan sus votos porque no se trata de una reforma constitucional. Con una mayoría simple de 251 bastan, y cuentan con más. Habrá más show, incluso tomas de tribuna, tres o cuatro pescozones, pero el presupuesto será aprobado casi intacto. Insisto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados; el Senado no tiene boleto.

Rebrote en China