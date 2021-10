Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de octubre de 2021, p. 31

Morelia, Mich., El secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que en el proceso de entrega-recepción con la administración estatal anterior, a cargo del perredista Silvano Aureoles, encontraron varias irregularidades, entre ellas 12 mil documentos con inconsistencias, así como información que fue borrada del sistema de cómputo, por lo que no existen en el sistema electrónico datos confiables y actualizados del manejo de los recursos .

Sostuvo que por tratarse de recursos federales que se destinan al sector salud de la entidad, será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que revise a fondo cada una de las regularidades detectadas, y actualmente se realiza una revisión de los periodos 2020-2021.

En el sistema electrónico de entrega-recepción no dejaron nada, y el viernes venció el término constitucional para efectos de este proceso... No se puede cruzar información; no hay registros financieros ni de la aplicación de los programas; se borró información, no sé si fue intencional , apuntó el funcionario del gobierno estatal, a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Subrayó que la ex titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio, no acudió a recibir las inconsistencias con todos sus anexos por lo que levantamos un acta notarial .