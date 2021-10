De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de octubre de 2021, p. 29

Al menos cinco grupos conocidos popularmente como motonetos o motopandilleros ligados al narcomenudeo que de día o de noche realizan disparos de armas de fuego al aire, han sembrado terror y zozobra entre los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Dichas bandas delictivas son rentadas como grupos de choque por autoridades municipales, organizaciones y particulares para generar conflictos, presionar al gobierno para que libere a algún detenido o brindar impunidad a quienes se ven involucrados en accidentes de tránsito, de acuerdo con testimonios de las víctimas.

A miembros de uno de esos grupos, no identificado por su nombre por las autoridades competentes, se atribuye la autoría material del asesinato del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, perpetrado el pasado 10 de agosto.

San Cristóbal de las Casas, ubicada a 60 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez, es considerada una joya del patrimonio cultural de México, tanto por sus construcciones virreinales como por su conformación étnica; catalogada como Pueblo Mágico, es una de las localidades del país más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

“Los motonetos son la ‘evolución’ de jóvenes desempleados que optan por la delincuencia organizada y no sólo se dedican al robo, sino que han sido usados, todo parece indicar, por la clase política en general como grupos de choque”, afirmó un investigador, que pidió el anonimato.

Delincuencia organizada

“Se ‘venden’ al mejor postor y no están desligados de la pornografía ni la etnopornografía como se llama ahora; de la narcocultura. Se les llamó motonetos porque al principio se transportaban en motonetas y motocicletas; son jóvenes que en las noches se alcoholizan o drogan y salen a hacer desmanes”, explicó en entrevista.

Operan con radios; usan pistolas, rifles y metralletas. No todos los días salen a ejercer violencia, sino en determinados momentos o coyunturas. No han provocado una situación descontrolada, pero han sembrado terror sicológico. Se desconoce quiénes están detrás, pero se advierten redes de complicidad muy fuertes , detalló.

Ninguna autoridad cuenta con información oficial acerca de su origen ni de su estructura, pero, según fuentes policiacas locales, existen al menos cinco agrupaciones identificadas como Los Torres, Los Vans, ZN, Élite y Los Patos; estos últimos se desplazan en taxis, pero actúan como pandillas.

Están asentados principalmente en colonias del norte de la ciudad, donde habitan muchos indígenas, incluidos ex alcaldes de municipios aledaños, expulsados entre 1970 y 1990 de Chamula, por supuestos motivos religiosos. Los hijos de varios de ellos son los que ahora integran esos grupos.

Comenzaron a hacerse más visibles durante la administración del presidente municipal Marco Antonio Cancino González (2015-2018), del PVEM.

Un poblador que pidió se resguardara su nombre comentó su experiencia: hace un año golpearon mi carro y el culpable no quería pagar los daños alegando que no era responsable; en una pausa de la discusión hizo una llamada por teléfono y minutos después llegaron como 15 jóvenes en motocicletas a amenazarme con que si no pagaba yo, iban a golpear la unidad. No me quedó más que pagar 3 mil pesos por el golpe del que fui el afectado .

Fuentes policiacas revelaron que, “con el crecimiento de las organizaciones, hace varios años algunos líderes empezaron a tomar la motocicleta como medio de transporte para trasladar a grupos de choque, con el fin de bloquear carreteras, protestar en dependencias o ejercer presión a alguna autoridad.

“Uno de los que empezó a liderar motonetos es conocido como El Chicano. El primer grupo que se mostró violento mató a pedradas a un taxista hace algunos años en la colonia Primero de Enero”, en la zona norte, “y poco a poco fueron creciendo en el tipo de violencia empleada; pasaron de pedradas y golpes a portar armas de fuego y al narcomenudeo; ahora son pandillas que se rentan como sicarios”.