La serie policial The Rookie, cuya trama se desarrolla en Los Ángeles, decidió al día siguiente del fatal accidente prohibir toda munición real en su set, medida que se hizo efectiva de inmediato, según The Hollywood Reporter.

Para Alexi Hawley lo es. Cualquier riesgo es demasiado , señaló el productor ejecutivo de The Rookie en un comunicado enviado al personal el viernes, en el que destacaba que lo ocurrido en Nuevo México nos ha sacudido a todos .

Ya no habrá armas reales en la serie , escribió en una nota, que fue informada primero por The Hollywood Reporter y confirmada por The Associated Press.

En lugar de eso, sostuvo, la política será usar réplicas de pistolas, y los fogonazos se añadirán en la posproducción.

Craig Zobel, director de la popular serie dramática protagonizada por Kate Winslet Mare of Easttown, pidió a toda la industria seguir el ejemplo. “Ya no hay razón para tener armas cargadas con salvas u otra cosa en los sets. Deberían estar prohibidas. Ya hay computadoras. Todos los disparos en dicha serie son digitales. Quizá se puede notar la diferencia, pero ¿a quién le importa? Es un riesgo innecesario”.

Testigos reportaron que Alec Baldwin se reunió con la familia de la directora de fotografía, mientras ayer surgieron más versiones de situaciones preocupantes durante el rodaje de Rust.

Un angustiado Baldwin fue fotografiado el sábado por la noche afuera de un hotel en Santa Fe, Nuevo México, abrazando y hablando con Matt Hutchins, el esposo de Halyna Hutchins, y su hijo de nueve años.