Lunes 25 de octubre de 2021, p. 22

Acapulco, Gro., En un contexto de nulas concesiones, si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica tal y como fue enviada al Congreso por el gobierno federal, la inversión en exploración minera caerá prácticamente a cero, con lo que se estará hipotecando el futuro del país y poniendo un freno a la recuperación económica, advirtió Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

En entrevista con La Jornada, el recientemente nombrado líder de la industria minera mexicana enfatizó que la serie de cambios fiscales que se han emprendido desde hace años han provocado que los recursos para encontrar nuevos minerales se hayan desplomado 60 por ciento de 2014 a la fecha, por lo que una reforma como la que se propone aumentará la incertidumbre entre los inversionistas.

Tenemos dos años en los que se dice de manera orgullosa que no se ha dado ninguna concesión minera, pero con eso estamos hipotecando el futuro del país, porque cuando la producción actual se acabe no habrá nada para continuar, el país se congelará. Tenemos la certidumbre de que si esas condiciones continúan y pasa la reforma, la exploración caerá todavía más, prácticamente a cero , advirtió.

Datos de la Camimex indican que en 2014 la inversión minera en trabajos de exploración fue de 856 millones de dólares, mientras que en 2020 fue de sólo 399 millones.

Litio mete incertidumbre

Para Gutiérrez Núñez, la reforma eléctrica tendrá fuertes afectaciones para empresas y población en general, pero en lo que concierne específicamente al sector minero el factor que detona la incertidumbre es el hecho de reservar el litio sólo para el Estado al considerarlo un mineral estratégico para la transición energética del país ; además de dejar abierta la posibilidad de incluir a más elementos.