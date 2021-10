P

or ahora, mientras los efectos de la pandemia se han ido paliando en muchas partes del mundo, la demanda se recupera, pero las trabas en las cadenas de suministros y los altos precios de la electricidad contienen la expansión esperada.

La situación exhibe rasgos asociados con las distorsiones que provocó en los mercados el Covid-19. También muestran las condiciones de la infraestructura de distribución de los productos. En cuanto a la energía, el gas natural aparece como el factor que impulsa los precios al alza.

Se dice que estos problemas son transitorios, pero no se sabe cuánto durarán, y mientras se resuelven, toda una serie de procesos productivos están interrumpidos. Los bienes intermedios no llegan a las fábricas y los productos finales no llegan a las tiendas entorpeciendo la distribución en los mercados. Por la otra parte, empresas y hogares confrontan altos precios por la energía que consumen. La inflación resurge.

La cuestión energética es hoy preponderante en Europa, donde los gobiernos están presionados por la situación y buena parte de las pugnas políticas se centran en el impacto del alto precio de la electricidad.

Hay un conjunto de factores centrados en el funcionamiento de los mercados de productos energéticos; en aquellos asociados con la transición a las energías limpias y, también, están involucrados asuntos de índole geopolítica.

A medida que se acerca el invierno, las presiones se acrecientan pues las facturas de consumo eléctrico se han elevado, podrían hacerlo aún más y no hay una salida a la vista. La situación está marcada por factores temporales, pero existen igualmente, otros de tipo estructural.

Un dato que se toma como referencia del problema de los precios es el Dutch Title Transfer Facility, un lugar virtual del comercio de gas natural. El precio ha subido de 16 euros el magavatio por hora a principios de enero hasta 88 euros actualmente.

Ya en 2020 la energía renovable fue la fuente principal de generación de electricidad, pero el precio del gas sigue siendo un componente relevante de la industria.

En la medida en que el carbón, que es el insumo más contaminante, se descarta, el gas natural es el recurso que se utiliza en una transición hacia las energías verdes: turbinas de aires y paneles solares. El gas es la fuente de energía más usada en la calefacción y las cocinas en las casas, lo que hace que el precio se resienta directamente en el consumidor final.