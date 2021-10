C

uranderos hermosamente emplumados de cuerpo entero danzan con aspecto temible y ofrecen limpia o foto a los transeúntes en la esquina de Catedral, al pie de Enrico Martínez y sus mediciones en bronce de los niveles del agua en tiempos más lacustres. También hay curanderas coronadas con guirnaldas rojas. En el suelo, las ofrendas encopaladas, los objetos místicos, velas, hierbas. Sahúman y limpian, o posan para selfies y retratos, al gusto de las personas. Sirven de real o simbólico comité de bienvenida a la plancha mayor, donde transcurre la Feria Internacional del Libro del Zócalo, abarrotada como si ya hubiera pasado la pandemia.

Lo mejor, como cada año, es el extremo norte de la feria, donde se apiñan las editoriales independientes. La variedad de oferta original, artesanal a veces, posee la magia rica en sorpresas que, con perdón, han perdido los pabellones de las grandes editoras y distribuidoras, convertidos en supermercados de sellos y productos predecibles.

En la feria se entrecruzan personas e historias igual que en el Metro, aunque se presume que la gente aquí lee algo más que celulares. Se suceden montones de presentaciones y lecturas, este año más oficialistas que nunca. Sigue siendo el encuentro libresco más populachero y masivo de una ciudad que se está llenando de vendedores de libros usados y viejos, mientras las grandes librerías se desfiguran o mueren. Surgen preguntas directas sobre la lectura real, su calidad, sus índices, su futuro.

O bien sobre qué poesía se vive, dejando a un lado, de momento, la cuestión de qué-es-y-qué-no-es-poesía. Se considera que en general pocos la leen, sólo los entusiastas y los iniciados. Bien saben los maestros de literatura: la mayoría no la entiende , se aburre o se pierde en un soneto, en una metáfora que no sea estridente. Antonio Alatorre, profesor universitario toda su larga vida, escribió: Todo ser humano es, en potencia, lector de poesía. Basta saber leer . Lo decía frustrado ante la desatención crónica por la poesía de los estudiantes de literatura, ya no digamos el público lector.

Para empezar, no vende como las novelas, los alegatos de política coyuntural o los clásicos de las diferentes disciplinas humanísticas. Además, el formato libro, según dicen, tiende a desaparecer.